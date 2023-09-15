Финляндия запретит въезд российским автомобилям с 16 сентября

Глава МИД страны Элина Валтонен уточнила, что запрет не будет распространяться на легковые автомобили российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Финляндии приняли решение запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ легковых автомобилей с 16 сентября. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ведомства.

"Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен", - заявила Валтонен. Она подчеркнула, что власти Финляндии готовы расширять санкции в отношении РФ.

Министр уточнила, что запрет не будет распространяться на легковые автомобили российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.