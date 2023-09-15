Bloomberg: в Южной Корее хотят принять закон о запрете потребления мяса собак

По данным агентства, законопроект планируют принять во время последней сессии парламента, которая завершится 9 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Законодатели южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" присоединились к инициативе оппозиции по введению полного запрета на потребление мяса собак в республике. Ее обсудят в парламенте в этом году, передает агентство Bloomberg.

По его данным, законопроект планируют принять во время последней сессии парламента, которая завершится 9 декабря. "Около 10 млн южнокорейских семей содержат домашних животных. Сейчас настало время положить конец потреблению мяса собак", - приводит агентство слова главы политического комитета правящей партии Пак Дэ Чхоля.

Как отмечает Bloomberg, Южная Корея остается одной из нескольких стран мира, где сохранилась культура потребления мяса собак. Однако за последние несколько лет объемы потребления мяса собак в стране резко сократились, уточняет агентство. Это связано с изменением в образе жизни и культуре корейского общества - в частности, в стране выросло число владельцев домашних животных. Тем не менее, попытки ввести подобные запреты до сих пор терпели неудачи из-за сильного противодействия со стороны собаководов и владельцев ресторанов.

В настоящий момент власти Южной Кореи предпринимают активные усилия по запрету подобной практики. Так, первая леди Южной Кореи Ким Кун Хи в августе посетила пресс-конференцию, организованную корейскими зоозащитниками и пообещала сотрудничать с ними до тех пор, "пока индустрия производства и потребления собачьего мяса не будет искоренена". Власти также не исключают, что заводчики, потерявшие доходы от своего бизнеса, смогут претендовать на субсидии правительства.

Движение по защите собак возникло в Южной Корее относительно недавно. Одним из первых политиков, предпринявших реальные шаги в этом направлении, стал бывший мэр Сеула Пак Вон Сун. В результате в 2019 году в столице закрылась последняя бойня, где разводили собак в качестве еды. Примеру Сеула затем последовало несколько других крупных городов, однако в сельской местности эти заведения продолжают спокойно функционировать. В 2015 году в стране работало около 3 тыс. ферм по разведению мясных пород собак.