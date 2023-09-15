Сенаторы США требуют от Пентагона ответов из-за отказа Маска включать Starlink в Крыму

По данным канала NBC, демократы Джинн Шейхин, Элизабет Уоррен и Тэмми Дакворт считают, что решение Илона Маска обеспечило "фактическую защиту" российским военным

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Три американских сенатора-демократа требуют от министра обороны США Ллойда Остина ответить на вопросы о том, действительно ли Илон Маск отказался активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на письмо законодателей.

По данным канала, речь идет о демократах Джинн Шейхин (от штата Нью-Гэмпшир), Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) и Тэмми Дакворт (от штата Иллинойс), которые хотят прояснить произошедшее. "Различные версии событий еще больше подчеркивают путаницу в обстоятельствах этого инцидента. <...> Неопределенность в том, что на самом деле произошло во время украинской атаки и какова была конкретная роль господина Маска, требует ответа", - приводит телеканал выдержку из письма, которое законодатели направят шефу Пентагона в пятницу.

Сенаторы считают, что решение Маска обеспечило "фактическую защиту" российским военным. "Эти сообщения вызывают серьезную озабоченность относительно того, вмешивался ли господин Маск в дело лично, чтобы подорвать [положение] ключевого партнера США в критический момент. <...> И если да, то как и почему ему позволили это сделать, какие действия предпримет или уже предприняло Министерство обороны США для противодействия этим шагам и предотвращения дальнейшего опасного вмешательства", - говорится в письме.

В четверг председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд) сообщил, что верхняя палата Конгресса США проводит расследование обстоятельств случившегося. Маск заявил, что отклонил запрос Украины на активацию сервиса спутниковой связи Starlink, так как хотел помочь людям. Предприниматель считает, что Starlink нельзя использовать для нападения Киева на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Маск также объяснял свой поступок действием антироссийских санкций.