ЕС расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека

Евросоюз включил в черный список четыре физических и шесть юридических лиц

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в стране, включив в черный список четыре физических и шесть юридических лиц. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все проблемы, вызывающие озабоченность относительно Ирана, включая ситуации с правами человека, как подтверждено в выводах Совета от 12 декабря 2022 года, четыре человека и шесть компаний должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры", - отмечается в нем. В черный список попали сотрудники полиции и тюрем, а также СМИ, государственные организации по кибербезопасности, СМИ и исправительные учреждения.

Новые санкции ЕС против Ирана приурочены к годовщине смерти 22-летней Махсы Амини. Ее похороны 16 сентября 2022 года привели к волнениям в исламской республике. Согласно официальной версии, полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

Согласно иранскому уголовному кодексу, женщинам, не соблюдающим нормы ношения головного платка, грозит, помимо штрафов, лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Кроме того, к ним могут применяться дополнительные меры административного характера, в частности увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и контакты с оппозиционными организациями, конфискация имущества. Еще более серьезное наказание ожидает тех, кто убеждает и поощряет других к отказу от ношения хиджаба: они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 1 года до 10 лет.