Офицер ВСУ заявил, что "Ланцеты" значительно ограничивают возможности артиллерии Украины

Юрий Пацкан сообщил, что применение "Ланцетов" заставляет украинских военных прятать свои орудия от российских беспилотников

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" значительно ограничивают маневренность украинской артиллерии, признал офицер Главного управления ракетных войск и артиллерии ВСУ Юрий Пацкан.

"Мы не можем пользоваться нашей маневренностью", - сказал Пацкан, чьи слова приводит портал Defense One. Он отметил, что применение "Ланцетов" "сводит на нет главное преимущество в современном конфликте" и заставляет украинских военных прятать свои орудия от российских беспилотников.

Как отмечается в материале, работу украинской артиллерии также осложняет наличие разных типов орудий, которые поставляют Киеву западные страны. Хотя все западные гаубицы имеют калибр 155 мм, они снабжаются боеприпасами с различными параметрами, из-за чего в некоторых случаях "снаряд может даже не поместиться в орудие", пишет портал. Он приводит свидетельство украинского военного, который рассказывал, что ему пришлось отрезать оперение у мины французского производства, чтобы выстрелить ею из итальянского миномета.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, по которому оператору передается изображение цели. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг.