15 сентября, 11:12

Председательствующая в ЕС Испания предложила снизить внешнюю зависимость Евросоюза

И.о. главы правительства королевства Педро Санчес добавил, что "это не значит, что союз должен начать производить внутри своих границ все, что он сейчас привозит извне"

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Испании, которая до конца текущего года является председателем в Совете ЕС, выступают за снижение внешней зависимости сообщества. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес.

Он выступил перед намеченным на 6 октября в Гранаде саммитом ЕС. "Что нам нужно сделать, так это уменьшить нашу внешнюю зависимость и, следовательно, укрепить стратегический производственный потенциал", - сказал и.о. премьера.

"Это не значит, что союз должен начать производить внутри своих границ все, что он сейчас привозит извне, - пояснил Санчес. - Я считаю, что союз не должен выгонять иностранные компании, а наоборот, мы должны их привлекать". Как добавил и.о. главы правительства, "ограничением для иностранных инвестиций является защита законных национальных интересов". 

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ИспанияСанчес, Педро
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