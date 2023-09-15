Глава МИД Венгрии обвинил Брюссель и Киев во лжи относительно поставок украинского зерна

Венгрия сохранит эмбарго на ввоз зерновых и масличных культур с Украины, но обеспечит их транзит по своей территории, отметил Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил руководство Евросоюза и правительство Украины в "лживой пропаганде" по вопросу о поставках украинского зерна на мировой рынок. В связи с истечением 15 сентября запрета Еврокомиссии на его поставки в страны Центральной Европы глава МИД также заявил, что Венгрия сохранит эмбарго на ввоз зерновых и масличных культур с Украины, но обеспечит их транзит по своей территории.

"Брюссель (и, к сожалению, украинское правительство) с невероятной бестактностью вводят европейскую общественность в заблуждение относительно "зернового вопроса", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Что происходит на самом деле?" - продолжил министр. По его словам, "до войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, причем значительная часть экспорта шла в страны Африки и Ближнего Востока". "Однако из-за войны она стала экспортировать гораздо меньше зерна, что, безусловно, является огромной проблемой для многих африканских стран. Пытаясь снять остроту этой проблемы, страны Центральной Европы открыли свои транзитные пути, чтобы украинское зерно попадало в морские порты, откуда его можно отправлять в Африку", - напомнил Сийярто.

"Таким образом, цель заключалась не в том, чтобы наводнить страны Центральной Европы украинским зерном, а в том, чтобы его получали африканские страны. И мы сейчас делаем это возможным, но мы не допустим уничтожения венгерских фермеров! И ни лживая пропаганда из Брюсселя, ни лживая пропаганда из Киева нам в этом не помешают", - заключил глава венгерского МИД.

В четверг МИД Украины выступил с утверждением, что любое решение стран Евросоюза продлить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября будет противоправным. Ведомство полагает, что это будет вредить общим экономическим интересам Украины, государств - членов ЕС, Европейского союза в целом, а также будет иметь дестабилизирующий характер на мировой рынок продовольствия.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что его правительство оставит в силе запрет на импорт зерна с Украины в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы.

Запрет на импорт украинского зерна

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, указав, что оно должно поступать на традиционные рынки сбыта в Азию и Африку.