На Украине заочно предъявили еще одно обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке

По данным СБУ, блогер якобы получал от информаторов в Николаеве данные о расположении подразделений и техники украинской армии, российских военнопленных и о суточных паролях на украинских блокпостах, которые передавал спецслужбам РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новое обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СБУ предъявили блогеру обвинение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

В спецслужбе утверждают, что блогер якобы получал от неких информаторов в Николаеве данные о расположении подразделений и техники украинской армии, российских военнопленных и о суточных паролях на украинских блокпостах, которые передавал российским спецслужбам.

В апреле СБУ уже предъявляла Подоляке обвинения в госизмене и по другим статьям УК Украины в связи с его выступлениями в эфире российских телеканалов и публикациями в соцсетях.

Подоляка в декабре 2022 года стал победителем в главной номинации премии "Знание-2022" "За общий вклад в просвещение". В феврале он в числе других был удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина за вклад в работу Российского военно-исторического общества.