Sky: пострадавшую от наводнений Дерну закрыли

Туда пускают только спасателей, сообщил источник телеканала

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Ливийские власти фактически блокировали город Дерна, который более других населенных пунктов пострадал от наводнений, и с сегодняшнего дня допускают в него только команды спасателей. Об этом сообщил глава службы скорой помощи на востоке страны Салем аль-Фарджани.

"Въезд в Дерну разрешен только членам поисково-спасательных служб", - указал аль-Фарджани, слова которого привел телеканал Sky News Arabia. Он добавил, что жители Дерны будут эвакуированы. Ранее министерство внутренних дел правительства, утвержденного парламентом страны, сообщило, что подразделения Ливийской национальной армии в четверг вечером приступили к эвакуации населения города.

Причиной закрытия Дерны и вывода из него людей стала опасность эпидемии, которая может распространиться из-за еще находящихся под завалами тел погибших людей и трупов животных. По данным ливийских властей, на настоящий момент число жертв ливней и наводнений составляет 11 300, более 10 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным Международной организации по миграции, из-за урагана и наводнений на северо-востоке Ливии почти 39 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.