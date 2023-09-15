В Сербии открылась конференция о недопустимости использования обедненного урана на Украине

Мероприятие включает в себя различные форматы

БЕЛГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Международная конференция "Немирный атом" открылась в Белграде на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом". Ее участники намерены всестороннее рассмотреть последствия использования боеприпасов с обедненным ураном в Югославии, а также проанализировать последствия для всей Европы использования данного вооружения на Украине. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Конференция, которая включает в себя различные форматы - от выступления спикеров до презентации книги и премьеры документального фильма, будет проходить в Русском доме весь день. В мероприятии по видеосвязи приняла участие член Комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина, с приветственной речью выступил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, анонсировано также выступление министра здравоохранения республики Даницы Груичич. На конференции присутствует множество иностранных экспертов, представителей вооруженных сил и церкви.

"Эта тема крайне актуальна, несмотря на судорожные [предпринимаемые] с 1999 года попытки западников ее "загнать под ковер", - заявил Боцан-Харченко. - Данный сюжет использования НАТО в ходе агрессии снарядов и боеприпасов из необогащенного урана - одно из самых ярких и убедительных свидетельств того, что данная акция НАТО имела агрессивный характер и ее целью было прямо противоположное цинично заявленной гуманитарной акции. Она была варварской акцией, направленной на уничтожение Союзной Республики Югославия как государства. Я не побоюсь сказать, что [это была акция] против сербского народа <...>. Тема конференции носит совершенно правильное название - "Немирный атом".

В ходе агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия 1999 года на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.

Обедненный уран на Украине

США 6 сентября сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Ранее о поставках Киеву боеприпасов данного типа сообщали в Великобритании.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение США поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном "очень плохими новостями" и напомнил, что применение их аналогов силами НАТО в Югославии имело "весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", в том числе рост страдающих онкологией.