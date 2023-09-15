В Германии призвали пристальнее наблюдать за КНДР после визита Ким Чен Ына в РФ

Министр обороны Борис Писториус отметил, что Германия уже участвует в различных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе, а в следующем году направит туда фрегат и судно снабжения

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Необходимо более пристально наблюдать за соблюдением режима санкций против КНДР после встречи ее лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус на конференции в Мюнстере по случаю 375-летия заключения Вестфальского мира, трансляцию вел телеканал Phoenix.

Писториус отметил, что Германия уже участвует в различных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе, а в следующем году направит туда фрегат и судно снабжения. "Мы снова будем участвовать в ведении <...> контроля над соблюдением санкционного режима в отношении Северной Кореи. После недавнего визита [Ким Чен Ына] к [президенту России] Владимиру Путину это еще важнее", - считает Писториус.

Министр призвал активнее следить за ситуацией за пределами Европы. "Не в последнюю очередь из-за того, что мы как ведущая торговая страна зависим от безопасности международных морских путей и цепочек поставок, а также свободы морей", - пояснил министр. "Мы не будем и не должны наблюдать за тем, как гегемонистские силы в мире навязывают свою волю суверенным государствам и народам", - утверждал Писториус.