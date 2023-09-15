Посол Сирии заявил, что кризис на Украине является геополитической проблемой

Башар Джаафари отметил, что "Запад не выполняет свои обязательства"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Посол Сирии в Москве Башар Джаафари заявил, что украинский кризис является не гуманитарной проблемой, а геополитической.

"Эта встреча [круглый стол, посвященный украинскому кризису - прим. ТАСС] очень ясно дала понять, что нынешняя проблема между Россией и Украиной является не гуманитарной проблемой, а геополитической", - сказал он в беседе с ТАСС.

Посол Сирии в этой связи обратил внимание на то, что Запад не выполняет свои обязательства, "которые он взял перед Россией, а именно не расширять НАТО на Восток вдоль российских границ". "Также они проявляют неуважение к Минским соглашениям", - добавил он.

По словам посла, данное мероприятие по украинской тематике было "очень полезным".

Круглый стол, участие в котором принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также послы и сотрудники диппредставительств 35 стран в Москве, прошел в гостинице "Президент-Отель".