15 сентября, 12:04
Попытка госпереворота в Нигере

NYT: в Нигере в 2024 году может произойти новый переворот

EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO
© EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO

По данным The New York Times, власти страны разошлись во мнениях относительно стратегии управления

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Новый переворот может произойти в Нигере в следующем году, полагают несколько западных и нигерских дипломатов. Об этом сообщила газета The New York Times.

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По словам дипломатов, новые власти Нигера разошлись во мнениях относительно стратегии управления страной. В связи с этим дипломаты предполагают вероятность нового переворота в 2024 году.

При этом издание отмечает, что многие жители Нигера готовы выступить в защиту новых властей, в том числе оказать вооруженное сопротивление в случае нападения со стороны других стран Западной Африки. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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