NYT: в Нигере в 2024 году может произойти новый переворот

По данным The New York Times, власти страны разошлись во мнениях относительно стратегии управления

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Новый переворот может произойти в Нигере в следующем году, полагают несколько западных и нигерских дипломатов. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам дипломатов, новые власти Нигера разошлись во мнениях относительно стратегии управления страной. В связи с этим дипломаты предполагают вероятность нового переворота в 2024 году.

При этом издание отмечает, что многие жители Нигера готовы выступить в защиту новых властей, в том числе оказать вооруженное сопротивление в случае нападения со стороны других стран Западной Африки.