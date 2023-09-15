СМИ: делегация из ЕК прибыла на Лампедузу на фоне обострения миграционного кризиса

По данным агентства ANSA, представители Еврокомиссии планируют наблюдать за ситуацией и принять решение о дальнейших шагах

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Делегация Европейской комиссии (ЕК) прибыла на остров Лампедуза на фоне обострения миграционного кризиса. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на европейские источники.

По его данным, представители ЕК прибыли на остров, чтобы лично наблюдать за ситуацией и принять решение о дальнейших шагах.

На Лампедузе сложилась критическая ситуация. Число нелегальных мигрантов там превысило количество местных жителей, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек. В целом же по стране, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 100 тыс. мигрантов. Власти республики неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.