Глава Минобороны Армении и генералы США проследили за ходом совместных учений

Учения миротворческих подразделений Eagle Partner проходят в Армении с 11 по 20 сентября

ЕРЕВАН, 15 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян, заместитель начальника штаба Сухопутных войск США в Европе и Африке по оперативной линии бригадный генерал Патрик Эллис, командующий 10-й горнопехотной дивизией Вооруженных сил США генерал-майор Грегори Андерсон, а также иностранные военные атташе проследили за ходом в республике совместных армяно-американских учений Eagle Partner. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"Приглашенные проследили за активным этапом практических тренировок. Затем главе оборонного ведомства и гостям был показан центр управления учениями, переоснащенные аудитории, где разрабатывают сценарии и принимают решения. В конце визита командир миротворческой бригады в зале обсуждений проинформировал гостей об участии миротворческих подразделений Вооруженных сил Армении в миссиях в ряде стран, подчеркнув тесное сотрудничество с миротворцами американской армии на этих участках", - говорится в сообщении.

Учения миротворческих подразделений Eagle Partner проходят в Армении с 11 по 20 сентября. В них участвуют около 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе. Он добавил, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности в Закавказье, Москва также продолжает последовательную и конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита Группы двадцати заявлял, что Россия сожалеет о намерении армянского руководства провести военные учения с Соединенными Штатами.