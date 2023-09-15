15 сентября, 12:14
Попытка госпереворота в Нигере

Макрон заявил, что мятежники в Нигере мешают поставкам продуктов для посольства Франции

Французский президент сообщил, что члены дипмиссии удерживаются в заложниках в посольстве страны, они питаются военными пайками

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Посольство Франции в Нигере не получает продукты из-за действий мятежников, дипломаты вынуждены питаться военными пайками. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Читайте также
Что известно о ситуациях в Нигере и Габоне после госпереворотов

"В Нигере наш посол и члены дипмиссии удерживаются в заложниках в посольстве Франции. Им не дают получать продукты питания, они питаются военными пайками", - рассказал французский лидер.

В то же время Макрон не дал прямого ответа на вопрос о том, собирается ли Париж из соображений безопасности эвакуировать "заложников". Он лишь отметил, что сотрудники посольства остаются в Нигере, "потому что Франция поддерживает демократию", и заявил, что "сделает все, о чем договорится с законно избранным президентом Мохамедом Базумом", который также "удерживается в заложниках".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что мятежники в Нигере не пропускают к послу Франции Сильвену Итте дипломатических представителей Евросоюза и Испании. Позже неназванный источник телеканала заявил, что захватившие власть в Нигере мятежники не позволят послу Франции видеться с кем-либо, кроме сотрудников французского посольства. По словам источника, для новых властей Нигера Сильвен Итте является не послом своей страны, а "персоной нон грата". 

Теги:
НигерФранцияМакрон, ЭмманюэльПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация