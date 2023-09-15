Верховный суд Белоруссии признал экстремистским "Белорусский расследовательский центр"

В Генпрокуратуре заявили, что решение суда уже вступило в законную силу

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии признал зарегистрированный в Чехии "Белорусский расследовательский центр" экстремистской организацией. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Верховный суд, исходя из положений закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму", удовлетворил заявление генерального прокурора о признании зарегистрированной в Чешской Республике организации "Белорусский расследовательский центр" экстремистской и запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь", - отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, суд установил экстремистский характер деятельности организации, который был направлен на разжигание социальной, политической и идеологической вражды, в том числе в отношении определенных социальных групп, распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Белоруссии. Кроме того, деятельность центра была направлена на "дискредитацию органов государственной власти и управления, а также распространение экстремистских материалов".

В Генпрокуратуре заявили, что решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в прокуратуре отмечали, что финансирование "Белорусского расследовательского центра" идет через чешскую коммерческую структуру NZ Production, деятельность которой направлена на проведение якобы независимых журналистских расследований в сфере коррупции и организованной преступности. Кроме того, в Генпрокуратуре тогда заявляли, что организацию финансируют за счет средств экстремистского формирования "Белсат", а также различных иностранных неправительственных фондов.