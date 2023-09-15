Министры финансов Израиля и Украины обсудили паломничество евреев

Бецалель Смотрич поблагодарил Сергея Марченко за содействие в вопросах, связанных с паломничеством религиозных израильтян на Украину по случаю отмечаемого в эти дни праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич обсудил по телефону с украинским коллегой Сергеем Марченко содействие паломничеству израильских хасидов в город Умань, сообщила газета The Jerusalem Post.

Израильский министр поблагодарил Марченко за содействие в вопросах, связанных с паломничеством религиозных израильтян на Украину по случаю отмечаемого в эти дни праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года. Они также обсудили содействие возвращению паломников в Израиль по окончании праздника.

В ходе беседы Смотрич высказал поддержку и сочувствие народу Украины и выразил надежду на то, что предстоящий год (по еврейскому календарю) станет для этой страны более мирным.

В городе Умань в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с вечера 15 сентября по 17 сентября.

В 2023 году МИД Израиля рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся в этой стране боевых действий, особенно эта рекомендация касалась паломников-хасидов. 7 сентября вопрос безопасности паломников обсуждался в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В свою очередь премьер Израиля 10 сентября выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за безопасность на самих верующих, отправляющихся к иудейским святыням на Украину.