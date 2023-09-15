В ФРГ заявили об отсутствии подвижек по вопросу возможных поставок Киеву ракет Taurus

Такие вопросы обсуждаются в тесной координации с партнерами, сообщили в кабмине Германии

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не видит каких бы то ни было подвижек в вопросе возможных поставок Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Здесь я не могу констатировать какое бы то ни было движение", - сказал он, снова отметив, что такие вопросы обсуждаются в тесной координации с партнерами.

Комментируя слова главы Минобороны Бориса Писториуса, ранее заявившего, что, "если пройдет еще неделя-две до принятия решения [по Taurus], то так тому и быть", Хебештрайт пояснил, что министр хотел лишь указать на важность тщательной оценки последствий такого "серьезного решения", а не обозначить сроки рассмотрения вопроса. Представитель кабмина назвал "совершенно неверной интерпретацией" понимание высказывания Писториуса так, как будто решение действительно будет принято через неделю или две.

Дискуссии вокруг поставок Taurus

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Киеву ракеты, является опасение, что Вооруженные силы Украины будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.