Глава разведки ФРГ не исключил, что СПГ-терминалы могут стать целью для кибератак

Бруно Каль также заявил, что такие страны, как Китай и Россия, "интенсивно действуют" в киберпространстве и именно от них якобы исходит угроза

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Инфраструктура, обеспечивающая работу германских терминалов по приему сжиженного газа, может стать целью кибератак. Такой сценарий допустил глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль.

"В качестве возможных целей в дополнение к известному спектру следует относить объекты по приему сжиженного газа", - сказал он на конференции в Штутгарте. Его слова приводит агентство DPA.

Говоря о ситуации в целом, без привязи к СПГ, он утверждал, что такие страны, как Китай и Россия, "интенсивно действуют" в киберпространстве и именно от них якобы исходит угроза.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них и до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.