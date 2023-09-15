Президент Румынии приветствовал отмену ЕК мониторинга страны в области судопроизводства

Клаус Йоханнис отметил, что это решение "подтверждает окончательную проевропейскую ориентацию" страны

БУХАРЕСТ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал решение Еврокомиссии отменить механизм сотрудничества и проверки для страны успехом румынского общества. Текст выступления главы государства на совещании в Минюсте размещен на сайте президентской администрации.

"Отмена механизма сотрудничества и проверки, о которой сообщила Еврокомиссия, это успех государственных учреждений и всего румынского общества", - сказал он. "Отмена механизма подтверждает окончательную проевропейскую ориентацию Румынии", - подчеркнул Йоханнис. "Борьба с коррупцией на высоком уровне, - добавил он, - и далее нуждается в постоянных усилиях и ощутимых результатах".

"Еврокомиссия официально закрыла в пятницу механизм сотрудничества и проверки для Болгарии и Румынии, который был введен в 2007 году при вступлении двух стран в ЕС как переходная мера, чтобы помочь добиться прогресса в реформе судопроизводства и борьбы с коррупцией, а также борьбы с организованной преступностью в случае Болгарии", - указывается в сообщении представительства Еврокомиссии в Бухаресте.

Теперь Еврокомиссия отменила два решения, которыми был введен этот механизм, придя к выводу, что Болгария и Румыния удовлетворительно выполнили обязательства, установленные в рамках механизма. Отныне мониторинг Румынии будет осуществляться так же, как и в других странах-участницах ЕС - путем докладов о состоянии правового государства, которые ежегодно готовит Еврокомиссия.

"Исчезновение механизма сотрудничества и проверки может стать аргументом для присоединения двух государств к Шенгенскому пространству, так как в прошлом на него ссылались некоторые страны - участницы [ЕС], которые блокировали интеграцию Румынии и Болгарии в Шенген, хотя юридически здесь не должно быть причинной связи", - прокомментировало Радио Румынии.