Служба безопасности Украины обвинила в госизмене депутата Рады Нестора Шуфрича

Пресс-служба ведомства сообщила, что ему грозит до 15 лет тюрьмы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в госизмене депутату, избранному от запрещенной сейчас в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), главе парламентского комитета по свободе слова Нестору Шуфричу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По материалам СБУ обвинение в государственной измене предъявлено народному депутату Нестору Шуфричу", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ утверждают, что собрали доказательства сотрудничества Шуфрича с бывшим заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Владимиром Сивковичем, которого украинские власти обвиняют в работе на российские спецслужбы. В частности, Шуфрич обвиняется в "популяризации пророссийской точки зрения".

Служба безопасности Украины подтвердила появившуюся утром в СМИ информацию об обысках дома и у окружения депутата. Всего их было проведено 45, уточнили в ведомстве.

Утром украинский журналист Юрий Бутусов сообщил о задержании Шуфрича. Как рассказал украинскому изданию "Страна" адвокат депутата, обыск еще продолжается. Также его ознакомили с ходатайством о содержании под стражей. Дата судебного заседания, на котором депутату изберет меру пресечения, пока неизвестна.

ОПЗЖ была одной из ведущих оппозиционных политических сил Украины. Президент страны Владимир Зеленский в конце марта 2022 года объявил о приостановке по решению СНБО на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией, в том числе ОПЗЖ. Затем по иску Минюста ее деятельность запретил суд, а в Раде была ликвидирована ее фракция. Тем не менее избранные от партии депутаты продолжили работать в парламенте. Часть из них создала новые парламентские группы, несколько человек сами подали заявления о сложении полномочий. В январе Зеленский лишил украинского гражданства четырех депутатов от ОПЗЖ, в том числе лидера партии Виктора Медведчука. В феврале СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене еще одному избранному от ОПЗЖ депутату Олегу Волошину, который уехал с Украины.