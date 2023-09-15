Глава МАГАТЭ не считает, что РФ будет передавать КНДР ядерные технологии

По мнению Рафаэля Гросси, "Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, осознает свои обязательства"

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не стала бы передавать КНДР ядерные технологии в обход Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое мнение выразил генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Yonhap.

"Я не могу себе представить, чтобы государства участвовали в торговле или в обмене [технологиями создания ядерного оружия] со страной, имеющей столь проблематичные отношения с режимом нераспространения, как КНДР", - сказал он. По словам главы МАГАТЭ, Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, осознает свои обязательства, выстраивая отношения с Пхеньяном.

В пятницу первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин утверждал, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна нарушает резолюции СБ ООН.

13 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран обсудили военно-политическую ситуации на Корейском полуострове и в Европе, а также укрепление стратегического и тактического взаимодействия. После встречи Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы. В Кремле указывали, что взаимодействие с Пхеньяном не направлено против третьих стран.