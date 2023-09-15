15 сентября, 13:18

Reuters: в борьбе за пост президента Байден и Трамп получили бы равное число голосов

Согласно результатам опроса агентства, нынешний лидер страны рискует потерять поддержку избирателей, не поддерживающих ни одну из двух основных партий, которые обеспечили ему победу на прошлых выборах в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп получат равное число голосов, если окажутся соперниками на будущих выборах президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные агентством Reuters и компанией Ipsos.

За кандидатуры Байдена и Трампа отдали голоса по 39% участников опроса, 20% респондентов не смогли определиться с выбором. Агентство пишет, что нынешний лидер страны рискует потерять поддержку избирателей, не поддерживающих ни одну из двух основных партий, которые обеспечили ему победу на прошлых выборах в 2020 году.

Кроме того, 77% опрошенных посчитали Байдена слишком старым для поста президента, причем даже среди сторонников Демократической партии их число оказалось высоким - 65%. Потенциального кандидата от республиканцев назвали слишком возрастным для исполнения обязанностей главы государства 56% участников опроса. В то же время 54% респондентов посчитали, что Трамп "достаточно трезво мыслит, чтобы справляться с задачами президентства", в случае Байдена об этом могли сказать лишь 39%.

Во вторник Трамп заявил, что не считает возраст помехой для исполнения Байденом своих обязанностей, однако тот слишком некомпетентен для управления США.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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