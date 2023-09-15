Макрон намерен посетить мессу Папы Римского в Марселе

Он сделает это в качестве главы государства, что не противоречит светскому характеру республики

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Марсель во время визита Папы Римского Франциска, чтобы отдать ему дань уважения, а мессу с участием понтифика посетит в качестве главы государства, что не противоречит светскому характеру республики. Об этом Макрон заявил во время поездки в коммуну Семюр-ан-Осуа.

"Учитывая, что мы принимаем во Франции главу государства, коим является папа, который прибывает к нам, чтобы провести мессу на стадионе "Велодром", я считаю, что это то место, куда я должен пойти. Я пойду туда не как католик, а как президент Французской Республики, которая является светской. Я пойду туда, чтобы продемонстрировать уважение. Я не буду заниматься отправлением религиозного культа во время мессы", - сказал журналистам президент.

Отвечая на вопрос, нарушает ли это принцип светскости государственных органов и общества, Макрон заверил, что само государство и все его службы придерживаются нейтрального подхода. По словам президента, "светскость - это свобода, которая подразумевает невмешательство религии в политику", французское общество допускает "веру или неверие в ту или иную философию". "Я могу посещать религиозные мероприятия независимо от религии, будь то печальные или более радостные события", - добавил он.

Критика левых

Представители левой оппозиции Франции раскритиковали Макрона после того, как в СМИ появилась информация о его желании пойти на мессу Папы Римского. Елисейский дворец подтвердил эту информацию, пояснив, что отделение церкви от государства "ни в коей мере не исключает поддержания республикой отношений" со "всеми религиями". В офисе Макрона заверили, что он не будет участвовать в таинстве причастия.

По данным агентства AFP, 22 сентября премьер-министр Элизабет Борн встретит Папу Римского в Марселе. Утром 23 сентября Макрон будет присутствовать на заключительном заседании встречи епископов с молодежью из стран Средиземноморья, посвященной вопросам миграции, но выступать не будет. Затем он проведет встречу тет-а-тет с Франциском - четвертую с момента его избрания президентом в 2017 году. После мессы глава государства сопроводит понтифика в аэропорт и проведет с ним еще одну краткую встречу.