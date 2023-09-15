Экс-посол Франции считает, что конфликт на Украине завершил доминирование Запада в мире

Жерар Аро отметил, что французской стороне стоит не втягиваться в противостояние между Западом под эгидой США и остальным миром

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине привел к "крушению западного движения" в мире и теперь Франции следует попытаться не втягиваться в противостояние между Западом под эгидой США и остальным миром. Такое мнение высказал в эфире телеканала LCI бывший посол Франции в США и бывший постпред этой страны при ООН Жерар Аро.

"Что мы увидели после начала конфликта на Украине - это крушение, конец западного движения. Запад доминировал в мире. Мы доминировали с конца XIX века, и сегодня этому пришел конец, теперь все эти страны пользуются этим: "в мире больше нет хозяина, этому пришел конец, у нас тоже есть свой взгляд на мир", - сказал он, комментируя итоги встречи Группы двадцати (G20), и, в частности, смягчение формулировок по Украине в итоговом заявлении и рост антизападных настроений в Африке.

Отказ же африканских стран от поддержки антироссийских демаршей Запада на международной арене он объяснил тем, что на этом континенте конфликт на Украине считают "войной белых", в которую африканцы не желают вмешиваться. По его словам, эти страны напоминают, что, когда на их территории были войны, то европейцы и другие страны западного блока "сами не хотели им помогать".

"Так что это конец западного движения. Сейчас получается так, что Запад полностью объединился вокруг США из-за войны на Украине. Мне кажется, что Франции следует попытаться избежать этого противостояния Запада со всем остальным миром", - сказал он. "Да, мы хорошие союзники по НАТО, но у нас должна быть своя собственная линия. Мы должны стать мостом между этим объединенным перед лицом российской агрессии Западом, и остальным миром", - заключил Аро.