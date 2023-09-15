15 сентября, 13:49
Военная операция на Украине

Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
© Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images

Глава МИД ФРГ выразила мнение, что победа России в конфликте на Украине "даст сигнал таким диктаторам" как председатель КНР

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок охарактеризовала председателя КНР Си Цзиньпина как "диктатора" в интервью телеканалу Fox News.

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На вопрос ведущего об исходе украинского кризиса Бербок заявила, что западные страны будут поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется", и выразила мнение, что если Россия одержит победу, то "это даст сигнал таким диктаторам как Си [Цзиньпин]". При этом глава германского внешнеполитического ведомства не пояснила какой, по ее мнению, сигнал даст победа России китайскому лидеру.

Помимо этого, Бербок заявила, что осведомлена о том, что в США говорят о росте потребительских цен, в том числе из-за средств, выделяемых Вашингтоном на Украину, однако, по ее мнению, если западные страны не будут поддерживать киевские власти, то цена подобного шага "будет намного дороже". 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияКитайСи ЦзиньпинБербок, АнналенаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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