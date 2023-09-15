15 сентября, 13:58

Генсек НАТО 18-21 сентября посетит США для участия в работе Генассамблеи ООН

Йенс Столтенберг также проведет встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США 18-21 сентября и примет участие в работе Генассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Нью-Йорк с понедельника, 18 сентября, по четверг, 21 сентября 2023 года, для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН)", - отмечается в заявлении.

Как говорится в документе, Столтенберг "также проведет встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками". "В четверг, 21 сентября, генеральный секретарь примет участие в дискуссии в Совете по международным отношениям. Он также примет участие в Трансатлантическом ужине, который устроит государственный секретарь США Энтони Блинкен", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
СШАСтолтенберг, Йенс
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