Генсек НАТО 18-21 сентября посетит США для участия в работе Генассамблеи ООН

Йенс Столтенберг также проведет встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США 18-21 сентября и примет участие в работе Генассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Нью-Йорк с понедельника, 18 сентября, по четверг, 21 сентября 2023 года, для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН)", - отмечается в заявлении.

Как говорится в документе, Столтенберг "также проведет встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками". "В четверг, 21 сентября, генеральный секретарь примет участие в дискуссии в Совете по международным отношениям. Он также примет участие в Трансатлантическом ужине, который устроит государственный секретарь США Энтони Блинкен", - добавили в пресс-службе.