Бельгия в 2024 году направит в Данию персонал и два F-16 для тренировки украинских пилотов

Министр обороны королевства Людивин Дедондер сообщила, что страна направит около 50 сотрудников, которые обеспечат развертывание истребителей

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Бельгия направит в Данию в 2024 году техперсонал и два учебных американских истребителя F-16 для обучения украинских пилотов и техников. Об этом сообщила министр обороны королевства Людивин Дедондер.

"В 2024 году министерство обороны направит два учебных двухместных самолета F-16 в Данию для обучения на продвинутой стадии. Также будут направлены около 50 сотрудников (в основном из числа техперсонала), которые обеспечат развертывание F-16", - отмечается в заявлении министра.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил в середине августа, что два украинских летчика были протестированы американскими инструкторами на самолетах F-16. По словам Олещука, срок общей подготовки занимает 32 месяца, однако конкретно по этим двум летчикам было принято решение, что они могут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца.