Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с премьером Силиней

Она представляет партию "Новое единство"

ВИЛЬНЮС, 15 сентября. /ТАСС/. Сейм (однопалатный парламент) Латвии большинством голосов утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Эвикой Силиней, представляющей партию "Новое единство". Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

Утверждение нового кабинета министров поддержали 53 депутата, 39 народных избранников высказались против. В правящую коалицию вошли партии "Новое единство" (26 мандатов), "Союз зеленых и крестьян" (СЗК, 16) и "Прогрессивные" (10).

Половина из 16 министерских портфелей в новом кабинете министров досталась "Новому Единству", пять - "Союзу зеленых и крестьян", три - "Прогрессивным". МИД Латвии возглавил экс-премьер Кришьянис Кариньш, МВД - Рихардс Козловскис, Минфин - Арвилс Ашераденс (все они представляют крупнейшую партию коалиции). Главой оборонного ведомства стал Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), министром экономики назначен Виктор Влайнис (СЗК). В состав нового кабмина вошли четыре представителя предыдущего правительства.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 17 августа официально проинформировал президента республики Эдгарса Ринкевичса об отставке правительства. Ранее глава кабмина предложил партнерам по коалиции - "Национальному объединению" и "Объединенному списку" - сменить министров и сферы ответственности в правительстве. В противном случае он обещал провести переговоры о формировании новой коалиции с оппозиционными СЗК и "Прогрессивными". Причиной правительственного кризиса стали противоречия между участниками правящей коалиции по нескольким принципиальным вопросам, касающимся сфер здравоохранения, образования, дефицита трудовых ресурсов, развития рынка капитала, формирования бюджета.