В Гаване начал работу саммит "Группы 77 плюс Китай"

Мероприятие собрало более ста делегаций

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Саммит действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай" начал в пятницу работу в столице Кубы, которая в этом году является председателем объединения. Делегации из более чем ста стран прибыли на церемонию открытия в гаванском Дворце съездов, передает корреспондент ТАСС.

"Около 60 лет назад общность проблем и надежда, что вместе мы сможем бороться и ними и победить, побудила нас создать эту группу, и нас уже больше. <…> Действенный путь - это сотрудничество, солидарность и понимание того, что прогресс не терпит исключений, - сказал в приветственной речи президент Кубы Мигель Диас-Канель. - Я абсолютно убежден, что мы не сможем продвинуться вперед без солидарности и сотрудничества, достижение этих целей идет рука об руку со знаниями, наукой и технологиями, мы должны сломать любые барьеры. От отметил, что "нельзя говорить о технологических достижениях, если существует неравенство".

Прибывший в Гавану для участия в саммите генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его визит является "твердой поддержкой усилий "Группы 77", направленных на то, чтобы в международных экономических и финансовых отношениях было больше справедливости".

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Саммит походит 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Запланированы обсуждения реформы международных финансовых институтов, поддержки развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблем изменения климата.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.