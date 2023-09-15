В Баку разочарованы заявлениями представителя Госдепа США на слушаниях сенатского комитета

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхана Гаджизаде, его страна никогда не применял силу против гражданского населения, а, наоборот, на национальном уровне принимает меры по реинтеграции армян

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана выразил разочарование по поводу заявлений и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям. Выступая на слушаниях, представитель Госдепа, в частности, заявила, что Лачинская дорога должна быть немедленно открыта.

"Высказывания исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким не отражают ситуацию и реалии, сложившиеся в регионе, и вызывают только разочарование", - говорится в распространенном комментарии пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что заявления Ким "не только противоречат договоренности по вопросу одновременном использовании дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди, достигнутой в ходе контактов между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября, но и содержат элементы клеветнической кампании, проводимой Арменией против Азербайджана во всем мире".

"Считаем, что вместо отрицания исторической возможности, возникшей после 30-летнего конфликта, важно и справедливо потребовать от Армении прекратить провокации, а самое главное - немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, и призываем США исходить из этой позиции", - подчеркнул Гаджизаде.

В Баку считают, что заявление представителя Госдепа, что вопросы прав и безопасности "армянского народа Нагорного Карабаха" должны быть отражены в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, противоречат территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, так как содержат терминологию, которую Ереван "целенаправленно использует с целью поощрения сепаратизма на азербайджанских территориях". "Это также является неуважением к правам азербайджанцев, которые были изгнаны из данного региона в результате проводимой Арменией политики этнической чистки и геноцида", - отмечается в комментарии.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Азербайджан никогда не применял силу против гражданского населения, а, наоборот, на национальном уровне принимает меры по реинтеграции армян и решительно настроен на это, "несмотря на препятствия, чинимые Арменией и созданным ею режимом в Нагорном Карабахе". "Процесс реинтеграции является внутренним вопросом нашей страны, и вмешательство в наши внутренние дела неприемлемо", - добавил он.