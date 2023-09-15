15 сентября, 14:39

AFP: ЮНЕСКО внесло культурные объекты Киева в список наследия под угрозой уничтожения

По информации агентства, в перечень включили храм Святой Софии и монастырские постройки в столице Украины, а также исторический центр Львова

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. ЮНЕСКО включило культурные объекты в Киеве и Львове в перечень объектов наследия, находящегося под угрозой уничтожения. Об этом сообщило Agence France Presse.

По данным AFP, решение о включении в этот список "храма Святой Софии и монастырских построек в Киеве, а также исторического центра Львова" принято по итогам заседания профильного комитета ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

Ранее ЮНЕСКО внесла 20 объектов, находящихся на Украине, в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой.

В интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО посол Ринат Аляутдинов подчеркнул, что Россия решительно отвергает любые обвинения в нарушении международных норм о защите культурных ценностей. Он также отметил, что Украина нарушает эти нормы, "используя территорию культурных объектов и их ближайшие окрестности в военных целях". 

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