Медведчук подтвердил, что с 2014 года работал над планом по урегулированию в Донбассе

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прокомментировал фотографии проекта предоставления региону автономии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Запрещенная на Украине партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) работала над планом по урегулированию в Донбассе начиная с 2014 года. Об этом заявил бывший лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В пятницу в Сети были опубликованы фотографии проекта предоставления Донбассу автономии, датируемого июлем 2014 года. Утверждается, что документ за подписью Медведчука был найден во время обыска у избиравшегося от ОПЗЖ депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, которому предъявили обвинения в госизмене.

"Этот документ был мною подготовлен по просьбе представителя ОБСЕ в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа - прим. ТАСС) Хайди Тельявини для разработки плана урегулирования ситуации в Донбассе, - цитирует Медведчука Telegram-канал "Другой Украины". - Впоследствии этот документ лег в основу мирного плана ОПЗЖ по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. К сожалению, международные организации, украинская власть и ее американские покровители проигнорировали мои предложения и привели в нашу страну войну".

Медведчук подчеркнул, что ОПЗЖ последовательно выступала за мирное урегулирование. "Если бы [президент Украины Владимир] Зеленский принял план мирного урегулирования ОПЗЖ, война бы никогда не пришла в наши дома, коммунальные тарифы и цены в магазинах не были бы такими чудовищно высокими, газ и энергоресурсы были бы дешевыми и доступными, наша родина - мирной и процветающей, а украинцы - обеспеченными и счастливыми", - отметил Медведчук.

"Но именно Зеленский, уничтоживший на Украине остатки демократии со своими сообщниками-людоедами, виновен в сотнях тысяч смертей некогда мирных украинцев, в беспрецедентном разграблении страны и разрушении ее экономики", - заключил экс-глава ОПЗЖ.