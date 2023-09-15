Эксперт: США должны остановить поддержку Украины, если им не нравится сближение РФ и КНДР

Глава центра китайских исследований в южнокорейском институте Чон Чжэ Хын отметил, что сотрудничество двух стран представляется естественным следствием сложившейся международной обстановки

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Возможность полномасштабного возобновления военного сотрудничества РФ и КНДР - следствие политики США и их поддержки Украины. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава центра китайских исследований в южнокорейском институте Седжон Чон Чжэ Хын.

"Если Запад и США не хотят сотрудничества Северной Кореи и России в военной, экономической сфере и в области безопасности, им как минимум следовало бы остановить военную и экономическую поддержку Украины и вести себя по-другому", - указал эксперт. Он причислил Республику Корея к западным странам.

Чон Чжэ Хын добавил, что сотрудничество РФ и КНДР представляется естественным следствием сложившейся международной обстановки. Он пояснил, что ситуация на Украине стала взаимосвязанной с проблемами Корейского полуострова и Тайваня. США на протяжении долгого времени вели агрессивную политику по отношению к РФ, КНДР и КНР, отметил эксперт.

Вашингтон оказывал на них давление, "осуществлял милитаризацию Украины и способствовал распространению нацизма в этой стране", накладывал "постоянные санкции и демонизировал Северную Корею", поставлял оружие на Тайвань. "В конечном счете возникла ситуация на Украине", - подытожил он.

При этом Чон Чжэ Хын считает, что Республике Корея не следует отвечать на сближение КНДР, РФ и КНР укреплением партнерства с Японией и США. По его мнению, в таком случае возможно повторение "украинского сценария", и не исключено, что вспыхнет "братоубийственная ядерная война".

О визите лидера КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в РФ с официальным визитом. После встречи с ним на космодроме Восточный в среду президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы. В пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Хабаровском крае, который производит истребители Су-35, Су-57.

Осенью 2022 года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину будет разрушать отношения двух стран. "А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому [военному] направлению? Вас бы это порадовало? Прошу обратить на это внимание", - сказал тогда президент.

Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как бронежилеты, но не оружие. Тем не менее в прессе появлялась информация о поставках южнокорейских снарядов в США, благодаря чему Вашингтон мог отправить свои боеприпасы на Украину.