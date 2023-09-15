Франция и Италия усилят сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией

Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен отметил, что руководители двух ведомств намерены усилить "борьбу с организаторами нелегальной миграции"

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. МВД Франции и Италии усилят координацию для борьбы с нелегальной миграцией, в том числе с организаторами переброски людей через границу. Об этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в X (ранее Twitter).

"Я провел обстоятельные переговоры с моим итальянским коллегой Маттео Пьянтедози, - отметил Дарманен. - Мы договорились совместно обратиться к властям ЕС в ближайшее время для усиления действий против нелегальной миграции".

Он также подчеркнул, что руководители двух ведомств намерены усилить "борьбу с организаторами нелегальной миграции".

Ранее глава МВД Франции анонсировал усиление контроля на границе с Италией в связи со сложной миграционной ситуацией. Французские власти отмечают на этом направлении двукратный прирост числа нелегалов. Помимо привлечения дополнительных сил из числа военных, МВД Франции активно задействует беспилотные летательные аппараты, в частности, для выявления маршрутов нелегальных мигрантов.

Критическая ситуация сложилась на итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей. Там начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. В целом же по стране, согласно данным итальянских властей на середину августа, с начала года на побережье страны высадились более 100 тыс. мигрантов.