Пашинян и его соратники в преддверии выборов в горсовет Еревана устроили шествие по городу

Шествие сопровождается усиленной охраной из спецслужб и полицейских, движение машин остановлено

ЕРЕВАН, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, спикер парламента Ален Симонян, главы МИД и Минобороны Арарат Мирзоян и Сурен Папикян, а также другие члены партии "Гражданский договор" в рамках предвыборной кампании в городской совет Еревана устроили шествие по улицам столицы. Акцию транслируют в режиме реального времени местные СМИ.

Пашинян участвует в шествии с женой и детьми, он периодически делает заявления по громкоговорителю, агитируя проголосовать за его партию. Шествие сопровождается усиленной охраной из спецслужб и полицейских, движение машин остановлено.

Как ранее сообщили ереванские СМИ, для участия в шествии Пашиняна мобилизован государственный аппарат, их соратников привезли из самых отдаленных уголков страны.

Выборы в Совет старейшин (городской совет) Еревана состоятся 17 сентября, по их итогам будет избран и мэр города. Мэра выберет партия, набравшая на выборах в 50% плюс один голос, либо коалиция политических сил. В выборах участвуют 14 политических сил, их первые номера являются кандидатами на пост мэра столицы. Список партии Пашиняна возглавляет вице-мэр Тигран Авинян.

На предыдущих выборах в 2018 году убедительную победу одержал блок "Мой шаг", в который входит партия Пашиняна "Гражданский договор". Блок тогда получил 57 из 65 мест в Совете старейшин Еревана.