Сийярто рассчитывает на встречу с Лавровым на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Глава МИД Венгрии считает это важным в связи с необходимостью поддержания контакта с Москвой, в том числе для поиска путей урегулирования конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на следующей неделе во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава венгерского МИД считает это важным с учетом необходимости поддержания открытыми каналов связи с Москвой, в том числе для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.

Выступая в Мюнстере на международной конференции, посвященной 375-летию заключения Вестфальского мира, Сийярто высказался в поддержку урегулирования всех международных конфликтов, будь то на Украине или на Ближнем Востоке, исключительно мирными средствами. Он также подтвердил важность поддержания диалога и сказал, что встретится со своими иранским и российским коллегами на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе, передает информационное агентство MTI.

Сийярто напомнил, что всемирная организация была создана, чтобы быть площадкой для обсуждения наиболее острых международных проблем. "Если мы исключим возможность диалога даже в рамках Организации Объединенных Наций, даже на полях Генеральной Ассамблеи, то мы больше нигде ни о чем не сможем говорить друг с другом, и я думаю, что международная политика не должна идти в этом направлении", - заявил министр.

Как сообщал МИД РФ, с 19 по 26 сентября Лавров планирует провести на полях Генассамблеи в Нью-Йорке около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.