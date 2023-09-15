Кабмин Украины подготовил реформу антикоррупционной прокуратуры

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что САП получит статус юрлица

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины подготовило законопроект, который позволит повысить независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, отметив, что документ внесут на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Он пояснил, что САП получит статус юрлица. Ее руководитель, который является заместителем генпрокурора, сможет самостоятельно определять штат САП, структуру и организацию деятельности (ранее структуру и назначения куроровал генпрокурор). Также создаются механизмы подотчетности и аудита деятельности ведомства с участием международных экспертов, добавил Шмыгаль.

Специализированная антикоррупционная прокуратура была создана в 2015 году как структурное подразделение Генпрокуратуры Украины, но независимое от нее. Ведомство задумывалось, чтобы сопровождать процессы по связанным с коррупцией преступлениям, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). После отставки первого главы САП в 2020 году нового руководителя не могли назначить в течение почти двух лет. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Верховной раде 1 июля 2022 года, призвала как можно скорее решить этот вопрос, а посольства США и стран ЕС на Украине давали понять, что от прозрачности избрания нового руководителя ведомства будет зависеть дальнейшая поддержка Киева.

Полноценное функционирование антикоррупционных органов - одно из основных требований Евросоюза к Киеву для начала переговоров о вступлении в сообщество. В докладе Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам, представленном в июне, прогресс страны в части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и олигархизацией оценивался на тройку по пятибалльной системе.

О борьбе с коррупцией на Украине

Украинские правоохранительные органы ежедневно отчитываются о выявляемых коррупционных схемах среди чиновников и военкомов, а президент страны Владимир Зеленский пообещал приравнять такие преступления к госизмене, по крайней мере на время военного положения. Тем не менее в стране возникло уже несколько крупных скандалов, в частности вокруг госзакупок в Минобороны, что в итоге привело к отставке главы ведомства Алексея Резникова.

Запад настаивает на демонстрации реальных результатов. Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, преподносящиеся как ярая борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать.