15 сентября, 15:53,
обновлено 15 сентября, 16:15
Военная операция на Украине

США увеличат выпуск снарядов калибра 155 мм до 100 тыс. в месяц к 2025 году

Как заявили в Пентагоне, на данный момент их производство составляет 28 тыс. в месяц

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Администрация США планирует к 2025 году увеличить объемы выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм до 100 тыс. в месяц. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

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"Мы на пути к тому, чтобы к 2025 году было 100 тыс. в месяц. У нас будет 100 тыс. в месяц в 2025 году. Шесть-восемь месяцев назад у нас было 14 тыс. в месяц. Сейчас у нас 28 тыс. в месяц", - сказал он, говоря о производстве этих боеприпасов. По его словам, объемы выпуска этих снарядов планируется нарастить до "57 тыс. в месяц следующей весной". "Я сказал 57 тыс., возможно, это будет ближе к 65 тыс.", - добавил он.

Лаплант отметил, что такие объемы будут крупнейшими в США "за десятилетия". "Мы также делаем это в связи с ситуацией в мире", - сказал он. Заместитель главы Пентагона сообщил, что на предстоящей на следующей неделе встрече контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн примут участие представители примерно 70 стран. По словам Лапланта, на встрече, в частности, будут обсуждать, "что эти страны предпринимают по снарядам калибра 155 мм, средствам противовоздушной обороны, всему остальному".

Как объявила в апреле министр Сухопутных войск США Кристин Уормут, американский ВПК увеличит более чем в пять раз производство снарядов калибра 155 мм в ближайшие два года. Эти боеприпасы производятся на заводе в Скрантоне (штат Пенсильвания). Американская администрация направила средства на модернизацию этого предприятия. Уормут признала, что Минобороны США фактически недооценивало темпы расхода боеприпасов в ходе военных действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине. 

Теги:
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