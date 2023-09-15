СМИ: в Болгарии депутаты не дали возвести строительные леса у памятника Советской армии

По информации Болгарского национального телевидения, речь идет о представителях партии "Возрождение" и Болгарской социалистической партии

СОФИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Возрождение" и Болгарской социалистической партии не дали возвести строительные леса у памятника Советской армии в Софии. Об этом информирует Болгарское национальное телевидение.

В пятницу губернатор софийской области Вяра Тодева уведомила о начале возведения строительных лесов вокруг монумента, отметив, что этот акт является очередным этапом обеспечения безопасности граждан, а также необходимым этапом проведения экспертизы о состоянии памятника с учетом решения о его будущем демонтаже. При этом областная администрация призвала всех граждан соблюдать общественный порядок.

Депутаты болгарского парламента запросили у областной администрации документы, которые разрешают соответствующие действия, но их не получили, после чего приняли решение блокировать работы вокруг памятника. "Не может областное правительство нарушать закон. Мы затребовали соответствующие разрешения на строительство лесов, но их не получили. Мы готовы предпринять все законные средства, чтобы обеспечить соблюдение закона", - сказал журналистам депутат парламента от Болгарской социалистической партии Георгий Свиленски. В момент попытки проведения строительных работ у памятника работали усиленные полицейские наряды.

Ранее местные власти признали состояние памятника опасным, распорядившись установить ограждение и демонтировать его отдельные элементы.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов.

Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии.