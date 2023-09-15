"Полная чушь" про солдат из КНДР и обман с украинским зерном. События вокруг Украины

Высказывания на Западе, будто Россия рассчитывает на участие добровольцев из КНДР в спецоперации на Украине являются "полной чушью", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

США и Евросоюз всех обманывают в ситуации с украинским зерном, которое не доходит до нуждающихся в странах Африки и Азии, а оседает в Европе, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о новом деле против Игоря Коломойского: теперь его обвиняют в незаконном получении банковских активов на $700 млн.

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили около 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боевых действий на купянском и херсонском направлениях потери ВСУ превысили 740 военнослужащих.

Уничтожено около 10 единиц бронетехники, среди них танк и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе 6 артиллерийских системы М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

Западные наемники

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко назвал "полной чушью" утверждения Запада, будто Россия просила привлечь добровольцев из КНДР для участия в спецоперации.

Страны Запада, вместо того чтобы упрекать Россию, что она-де хочет "пригласить" кого-то для участия в СВО, должны посчитать сначала, сколько наемников они сами уже отправили на Украину, заметил Лукашенко. "Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, все воюют на стороне украинцев, - сказал он. - В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других".

Украинское зерно

Польша ждет от Еврокомиссии системных решений насчет поставки зерновых с Украины, а не продления эмбарго на пару месяцев, заявил в интервью радио RMF24 глава польского Минсельхоза Роберт Телус. Иное Польшу не удовлетворит, заметил он.

"Если Европейская комиссия не примет решение по вопросу [запрета ввоза] украинского зерна, Польша в полночь опубликует свое. Он [запрет] будет бессрочным", - заявил агентству PAP министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Поставки зерна с Украины контролируются США, а лидеры Евросоюза руководствуются в этом вопросе американскими, а не европейскими интересами, такое мнение в эфире радиостанции Kossuth высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нас обманули с украинским зерном, и бедные африканские дети не видят ни килограмма хлеба", - сказал он и напомнил, что украинская сельхозпродукция не доходит до традиционных рынков сбыта в Азии и Африке, а оседает в Европе.

Орбан указал, что Венгрия оставит в силе запрет на импорт зерна с Украины в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы.

Оружие для Киева

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, однако решение должно быть одобрено главой государства, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. По их словам, этой осенью американские власти "по-новому взглянут на поставку ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины". Собеседники издания уточнили, что США могут направить Киеву ограниченное количество ракет, чтобы избежать истощения запасов Пентагона.

До принятия решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus "пройдет еще неделя-две", заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Иную точку зрения высказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сказавший, что не может "констатировать какое бы то ни было движение" в вопросе поставок дальнобойных ракет. По его словам, министр хотел лишь указать на важность тщательной оценки последствий такого "серьезного решения", а не обозначить сроки рассмотрения вопроса. Представитель кабмина назвал "совершенно неверной интерпретацией" понимание высказывания Писториуса так, как будто решение действительно будет принято через неделю или две.

Алмазные санкции

Страны Группы семи (G7), как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии. По данным агентства, ограничение вступит в силу в январе.

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило крупнейшего игрока на рынке алмазов индийскую компанию Shree Ramkrishna Exports в перечень "международных спонсоров войны". По утверждению НАПК, индийская компания продолжает сотрудничать с РФ, закупая алмазы, несмотря на санкции введенные против России в этой сфере.

Права меньшинств

Венгерско-украинская межведомственная рабочая группа обсудила на встрече в Будапеште вопрос о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщил парламентский госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. Он напомнил, что Будапешт давно добивается от Киева отмены украинских законов, которые нарушают права этнических венгров в Закарпатской области, в том числе их права вести обучение в местных школах и вузах на родном языке.

Госсекретарь отметил, что надеяться на быстрое решение этого вопроса не приходится, но в Будапеште рассчитывают на подготовку дорожной карты, где будут обозначены необходимые шаги. На заседании межведомственной группы обсуждались также проблемы украинских беженцев в Венгрии, связанные, в частности, с обучением их детей, которые были приняты в школы.

Проект бюджета

Правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с расходной частью в размере 3,108 трлн гривен ($84,9 млрд) и дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), сообщил глава кабмина Денис Шмыгаль.

По его словам, на военные расходы будет направлено более половины бюджета - 1,685 трлн гривен ($46 млрд), что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в текущем году. На их покрытие пойдут все налоговые поступления. При этом премьер утверждает, что повышения налогов не планируется, а программы льготного кредитования останутся. Расходы на социальную сферу заложены в размере 469 млрд гривен ($12,8 млрд), на медицину - 202 млрд гривен ($5,5 млрд), на образование - 179 млрд гривен ($4,9 млрд). На поддержку ветеранов в следующем году планируется выделить в два раза больше, чем в текущем, - 14,3 млрд гривен ($391 млн).

Новое дело против Коломойского

СБУ подтвердила информацию о предъявлении новых обвинений Коломойскому. Как сказано в Telegram-канале спецслужбы, олигарху теперь инкриминируют незаконные действия для получения доступа к денежным средствам, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что он с 2013 по 2014 год с помощью сотрудников банка, "в котором был учредителем и акционером", незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

Новые обвинения Коломойскому предъявили в следственном изоляторе, куда он был отправлен судом 2 сентября в рамках дела о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября к первому обвинению, выдвинутому СБУ, добавилось второе: Национальное антикоррупционное бюро обвинило олигарха и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого Коломойский был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через день на активы бизнесмена был наложен арест.