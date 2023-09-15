Президент Партии "зеленых" Швейцарии призвал искать и замораживать активы россиян

По первоначальной оценке Швейцарской ассоциации банкиров, сделанной в течение нескольких недель после начала конфликта на Украине, российские активы в стране составляли €156-208 млрд, при этом в Швейцарии заморозили только €7,8 млрд, сообщило Agence France Presse

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Партии "зеленых" Бальтазар Глэттли призвал Швейцарию активнее искать и замораживать российские активы, как это делает G7. Об этом сообщило Agence France Presse.

"Швейцария должна, наконец, <...> найти деньги, которые российские олигархи разместили в Швейцарии", - приводит агентство слова Глэттли. В заявлении говорится, что швейцарские власти заморозили только 7,5 млрд швейцарских франков (€7,8 млрд) активов, в то время как по первоначальной оценке Швейцарской ассоциации банкиров, сделанной в течение нескольких недель после начала конфликта на Украине, российские активы в Швейцарии составляли от 150 до 200 млрд франков (€156-208 млрд), сообщило AFP.

Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обещали, что активы России в юрисдикциях стран "Большой семерки" останутся замороженными до тех пор, пока Россия "не заплатит за ущерб, причиненный Украине".