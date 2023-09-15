Гутерриш назвал несоответствующим современным реалиям состав Совбеза ООН

Генсек всемирной организации считает, что этот орган нуждается в реформе

ООН, 15 сентября. /ТАСС/. Состав Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, этот орган нуждается в реформе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите Группы 77 и Китая.

"Многополярность создает новые возможности для лидерства на международной арене. Но сама по себе она не гарантирует мира и правосудия, нужны сильные и эффективные международные институты, - сказал он. - Однако многие из нынешних институтов, в частности Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской финансовой системы, отражают давно ушедшую эпоху".

Гутерриш отметил, что состав Совбеза ООН остался во времени, "когда многие развивающиеся страны были скованы колониальным правлением и не имели права говорить от своего имени как по внутренним, так и по международным делам".

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.