Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать взрывы на расстоянии от ЗАЭС

По словам генерального директора агентства, на Запорожской АЭС не обнаружили новые мины или взрывчатые вещества

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

"Подчеркивая потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта на Украине, эксперты МАГАТЭ продолжали слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта", - отмечается в заявлении.

"Они также были проинформированы ЗАЭС об очередных атаках беспилотников 11 сентября в близлежащем городе Энергодар, где проживают многие сотрудники со своими семьями, в результате которых два здания получили незначительные повреждения. ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что на тот момент сообщений о жертвах не поступало", - говорится в заявлении.

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ не обнаружили на ЗАЭС новые мины или взрывчатые вещества.

"На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ продолжали проводить обходы конкретных участков на площадке и встречаться там с персоналом. Они не обнаружили какие-либо новые мины или взрывчатые вещества, но подтвердили, что мины продолжают находиться в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта", - отмечается в заявлении.

"МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ на крыши реакторных блоков 1, 2, 5 и 6, а также во все шесть турбинных залов", - также говорится в тексте.

Вода для охлаждения

Воды у ЗАЭС достаточно для охлаждения в течение нескольких месяцев в нынешних условиях, заявил Гросси. "После истощения Каховского водохранилища были приняты меры для стабилизации водных ресурсов участка, которых в настоящее время достаточно для нескольких месяцев охлаждения в текущих условиях", - отметил он.

Ситуация со снабжением ЗАЭС водой обострилась после уничтожения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в результате обстрела со стороны украинской армии. Это привело к исчезновению большей части запасов воды в Каховском водохранилище.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что 11 сентября было несколько атак беспилотников на территории Энергодара. Два были нейтрализованы, но четыре смогли нанести удар, однако пострадавших не было.

ЗАЭС, являющаяся самой крупной в Европе, расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года она была взята под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.