15 сентября, 16:48,
обновлено 15 сентября, 17:27

Блинкен заявил об отсутствии гарантии нормализации между Израилем и Саудовской Аравией

По словам госсекретаря США, она не стала бы заменой миру еврейского государства с палестинцами

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что нет гарантии нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, и она не стала бы заменой миру еврейского государства с палестинцами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией, когда будет достигнута, по моему мнению, станет преобразующим событием на Ближнем Востоке и далеко за его пределами, - сказал Блинкен. - Но нет никакой гарантии, что мы до этого дойдем".

Кроме того, по его словам, нормализация отношений между двумя странами не сможет заменить мир между еврейским государством и палестинцами. 

Теги:
СШАСаудовская АравияИзраильБлинкен, Энтони
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