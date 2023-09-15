Во Франции считают нужным завершить переговоры по пакту ЕС о миграции до конца года

По словам главы французского МИД Катрин Колонны, этот документ должен усилить защиту европейских границ и помешать прибытию нелегальных иммигрантов

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Переговоры относительно европейского пакта по миграции, усиливающего защиту границ стран Евросоюза, должны быть завершены до конца года, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Крайне необходимо, чтобы долгие переговоры по пакту о миграции и предоставлению убежища завершились до конца года", - сказала Колонна в эфире телеканала LCI.

По ее словам, этот документ должен усилить защиту европейских границ и помешать прибытию нелегальных иммигрантов. Кроме того, указывает глава МИД, перспективное соглашение должно помочь "разделить бремя ответственности между странами в отношении приема тех мигрантов, которые уже находятся в ЕС".

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Франция "примет участие" в приеме мигрантов, в том числе в контексте обострения миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

На Лампедузе сложилась критическая ситуация. Мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек. В целом же по стране, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 100 тыс. мигрантов. Власти республики неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.