Блинкен: Украине в перспективе нужно привлекать финансирование за счет частного сектора

По словам госсекретаря США, Киев в настоящее время "строит армию для своего будущего, пытаясь создать сильную экономику"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Украине в будущем, даже несмотря на текущую продолжающуюся поддержку западных стран, для обеспечения потребностей своих вооруженных сил и экономики необходимо будет привлекать инвестиции частного сектора. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы оба [с Бербок] глубоко привержены продолжению поддержки, которую мы [США и ФРГ] и десятки других стран оказываем Украине в военной, экономической и гуманитарной сфере, - сказал Блинкен. - Но в конечно счете, даже несмотря на поддержку Украины правительствами и международными финансовыми институтами, которая будет продолжаться, в конечном итоге наиболее устойчивым способом экономического успеха Украины станут инвестиции частного сектора". Госсекретарь добавил, что Украина в настоящее время "строит армию для своего будущего, пытаясь создать сильную экономику".

Блинкен пояснил, что частные инвестиции будут нужны "в долгосрочной перспективе", а пока Украина проводит контрнаступление, "военная, экономическая и гуманитарная поддержка" со стороны стран Запада будет продолжаться.