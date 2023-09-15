В Китае заявили, что развивающиеся страны становятся сильнее на международной арене

По словам члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ли Си, на эти государства за последние 20 лет пришлось около 80% мирового экономического роста

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Развивающиеся страны глобального Юга в последние годы становятся более влиятельными на мировой арене. Об этом заявил член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си.

"В мире происходят изменения невиданных за столетие масштабов. Развивающиеся страны становятся сильнее. В международном балансе сил происходит существенный сдвиг", - сказал Ли Си, выступая на саммите "Группы 77 плюс Китай" в Гаване.

Он отметил, что на развивающиеся страны за последние 20 лет пришлось около 80% мирового экономического роста. Сейчас на их долю приходится более 40% мирового ВВП, в то время как 40 лет их доля составляла 24%.

По его словам, сотрудничество между странами глобального Юга играет все более важную роль в коллективном подъеме развивающихся стран и в поддержании продолжающегося глобального экономического роста.

Ли Си также отметил, что несколько стран прибегают к односторонним санкциям, вводят ограничения для компаний, нарушают промышленные и логистические цепочки, тем самым серьезно подрывая развитие, права и интересы развивающихся стран.

"Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге, в ЮАР, в прошлом месяце более 60 развивающихся стран направили миру громкий и ясный сигнал солидарности и сотрудничества, призвав к реформе глобального управления, чтобы сделать его более справедливым и равноправным", - указал Ли Си. "Мы готовы работать с Кубой и другими членами Группы 77, чтобы открыть новую главу в сотрудничестве между странами глобального Юга", - добавил он.

О саммите

Саммит действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай" проходит в Гаване 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Запланированы обсуждения реформы международных финансовых институтов, поддержки развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблем изменения климата. Как сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, свое участие в саммите подтвердили делегации из более чем 100 стран.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.