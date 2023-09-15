Зеленский обсудил с командованием армии поставки оружия из-за рубежа

По словам президента Украины, также Министерство по вопросам стратегических областей промышленности представило доклад о текущей динамике собственного производства и перспективах его наращивания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с командованием вооруженных сил заслушал доклады разведки и обсудил поставки Киеву оружия и боеприпасов.

"Подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады главнокомандующего [Валерия Залужного] и командующих <...>. Доклады разведок", - написал он после совещания в Telegram-канале.

По его словам, прошло обсуждение "поставок оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта". Кроме того, Министерство по вопросам стратегических областей промышленности представило доклад о текущей динамике собственного производства и перспективах его наращивания.

Ранее Зеленский заявлял о постоянной нехватке оружия в Вооруженных силах Украины. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк также указывал на его существенный дефицит.